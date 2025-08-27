Синът на Майкъл Джексън се сгоди



Първородният син на Краля на попа – Принс Джаксън (28 г.), обяви, че се е сгодил за дългогодишната си приятелка Моли Ширманг, с която са заедно от 2017 г.

Принс сподели в Instagram емоционално послание и серия снимки, включително общ кадър с баба му – 95-годишната Катрин Джаксън. Той написа, че двамата са изминали осем години, изпълнени с пътувания, завършване на образованието и споделени спомени.

"Развълнуван съм за следващата глава от живота ни... Обичам те, скъпа," завърши посланието си Принс.

Поздравленията не закъсняха, като братовчед му Тарил Джаксън също написа в коментарите: "Честито!!!".