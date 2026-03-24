Синер подобри постижение на Джокович в Мастърс сериите

Ако стане шампион в Маями, италианецът ще бъде първият тенисист с поредни трофеи в Индиън Уелс и Флорида (т.нар. "Съншайн дабъл") от 2017 насам, когато същото направи Роджър Федерер.

шампионът индиън уелс яник синер пренесе победната серия маями
Световният №2 Яник Синер подобри рекорда по поредни спечелени сетове на ниво "Мастърс 1000", след като надви французина Корентен Муте с 6:1, 6:4 в двубой от третия кръг на турнира в Маями с награден фонд 9,5 милиона щатски долара. До момента първенец по този показател бе Новак Джокович, спечелил 24 поредни между Индиън Уелс 2016 и Монте Карло през същата година.

Синер спечели последните си 26 сета в турнири от сериите "Мастърс 1000", включително при успеха с 6:3, 6:3 срещу Дамир Джумхур във втория кръг. Третата най-дълга серия е на лидера в ранглистата Карлос Алкарас с 21 поредни сета.

"Изключително съм доволен. Този спорт е непредвидим, така че винаги се старая да бъда концентриран. Ще видим какво ме чака в следващия рунд", заяви Синер, който ще срещне Алекс Микелсен. В третия кръг американецът надигра чилиеца Алехандро Табило с 6:3, 3:6, 6:4.

Серията на Синер започна през миналия ноември на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж, където италианецът спечели титлата без загубен сет. Той пренесе тази форма в новия сезон и през март триумфира в Индън Уелс, а вчера в Маями Синер достигна 13-ата си поредна победа. Италианецът преодоля Муте за час и 11 минути, след като спечели 87% от разиграванията на първи сервис и направи 23 печеливши удара срещу 11 за французина.

За Синер това бе втора поредна победа от също толкова срещи с Муте и 21-а срещу левичари.

"Такива играчи са Бен Шелтън, Тиен, Шаповалов, Муте… Може би забравям още някого, но винаги гледам да бъда подготвен за тези специфични ситуации. Тактиката, техниката и концентрацията наистина са ключови", добави Синер, цитиран на официалния уебсайт на АТП.

Ако стане шампион в Маями, италианецът ще бъде първият тенисист с поредни трофеи в Индиън Уелс и Флорида (т.нар. "Съншайн дабъл") от 2017 насам, когато същото направи Роджър Федерер. Той може и да съкрати голяма част от изоставането си срещу Алкарас в световната ранглиста, тъй като испанецът вече отпадна, а Синер не защитава точки от миналата година.

Франсис Тиафо отрази два мачбола и детронира шампиона Якуб Меншик с победа със 7:6(4), 4:6, 7:6(11) в друг мач от понеделник вечер. Самият американец, номер 19 в света, също пропиля три разигравания за победата при 6:3 точки в тайбрека, но запази концентрация и прескочи третия кръг. В следващия той ще срещне Теренс Атман от Франция.

Германецът Александър Зверев надви с 6:2, 5:7, 6:4 хърватина Марин Чилич и в следващия кръг ще се изправи срещу французина Кентен Алис.

