Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Днес е Сирни Заговезни, или още Сиропустна неделя. Празникът олицетворява духовното пречистване. В народната традиция младите искат прошка от по-възрастните.

Точно седем седмици преди Великден и само в неделя се отбелязва днешният празник, който в Добринище вече е започна.

Валя Халачева, жител на Добринище: "Празникът в Добринище, освен Сирни Заговезни, се нарича Прошна неделя или Всеопрощение. Днес традицията е запазила своят автентичен вид. Сутрин се ходи на църква, след това се иска прошка от кумовете, от близките, от роднините. Искаш прошка и даваш прошка, простено да ти е, аз ти прощавам - това са наричанията. Характерен обичай е амкането, което децата най-много харесват. На точилка с червен конец се връзва варено яйце или бяла халва, която най-възрастният от семейството, когато хората се събират на трапезата на обяд или за вечеря, върти, децата са седнали на земята с поставени ръце на кръста, и се опитват да хванат лакомството."

Тази година общината е предприела необходимите мерки за безопасност при паленето на обредните огньове.

Иван Сакарев, кмет на Добринище: "Миналата година имахме няколко проблема, които се изразяваха в това, че в интернет пространството, както и по телевизиите се излъчиха кадри, в които се виждаше как са изгаряни автомобилни гуми. Тази година сме решили да забраним тази порочна практика. Това нещо повече да не се случва, защото горените на автомобилни гуми е изключително вредно за здравето, а също така това е и сериозно нарушение на закона за управление на отпадъците."

Кметът на общината е издал заповед, с която регламентира как точно да бъдат палени огньовете за празника. Затова на междуведомствена среща със служители на районното управление в Община Банско, както и на пожарната и със служители на кметство Добринище е направена координация как точно да се избегнат такива вредни практики. Санкциите за нарушителите са от 1000 до 2500 евро.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков от Добринище