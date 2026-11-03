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Скот Мактоминей се завръща в националния отбор на Шотландия след сърдечна операция

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Халфът на Наполи отново е на разположение за мачовете от Лигата на нациите, а селекционерът Себастиен Поконьоли включи и няколко други завърнали се футболисти

Скот Мактоминей се завръща в националния отбор на Шотландия след сърдечна операция
Снимка: БГНЕС
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Полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей се завръща в националния отбор на Шотландия само два месеца след като претърпя сърдечна операция. 29-годишният футболист попадна в състава за предстоящите двубои срещу Република Северна Македония и Швейцария от Лигата на нациите, съобщава ДПА.

Мактоминей беше опериран през септември, което го принуди да пропусне предишния лагер на националния тим. Възстановяването му обаче е позволило отново да бъде включен в плановете на селекционера Себастиен Поконьоли за важните срещи през ноември.

Сред завръщащите се футболисти е и нападателят на Торино Че Адамс, който пропусна последните международни двубои заради мускулен проблем.

В състава отново попадна и левият защитник на Селтик Кийрън Тиърни. Той беше принуден да се оттегли от предишния лагер поради контузия, но вече е на разположение на треньорския щаб.

Първа повиквателна за представителния отбор получи защитникът Джеймс Пенрис, който играе под наем в Рейнджърс от гръцкия АЕК Атина.

В същото време Шотландия ще трябва да се справя без централния бранител Скот Маккена. Футболистът на Динамо Загреб е получил травма в гърба по време на клубен двубой и няма да бъде на разположение за предстоящите срещи.

Извън списъка от 26 футболисти останаха още Джош Дойг, Колби Донован, Джеймс Уилсън и Ленон Милър.

Шотландците ще приемат Република Северна Македония на 13 ноември на стадион "Хампдън Парк“ в Глазгоу, а три дни по-късно ще гостуват на Швейцария.

След първите четири срещи в група Б/1 на Лигата на нациите Шотландия заема третото място с четири точки. Тимът изостава с три от втория Словения и с осем от лидера Швейцария.

#Национален отбор на Шотландия по футбол #Скот Мактоминей

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