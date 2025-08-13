Слънчева и гореща сряда, с висок риск от пожари

Ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София - около 33°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 27° до 29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 30° и 35°.