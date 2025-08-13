БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Слънчева и гореща сряда, с висок риск от пожари

Ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София - около 33°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 27° до 29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 30° и 35°.

#слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Водещи новини

18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
