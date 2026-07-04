Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна България

Над Западна България ще бъде предимно слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има валежи и гръмотевична дейност. Остава и опасността от градушки. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - от север. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони - до 32° - 33°, в София - около 26°.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозапад вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има купеста облачност, но валежи се очакват само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Във вторник в източните и планинските райони ще се развие по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи от северозапад, слаб, временно умерен. Температурите слабо ще се повишат.

В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Със силен вятър от северозапад ще проникне по-хладен въздух.