Слънчево, с изолирани превалявания в четвъртък

предимно слънчево време температури 27deg 32deg
Снимка: Татяна Добролюбова
Ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над Западна България ще има изолирани краткотрайни превалявания.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен.

Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 29° и 34°.

В понеделник ще преобладава слънчево време, но се повишава вероятността за по-значителни временни увеличения на облачността и превалявания. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб, а максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.

#прогноза на времето #времето #новини в Метрото

