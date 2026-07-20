Славия и ЦСКА почетоха загиналите юноши на "белите“

Футболистите и фенове на Славия и ЦСКА почетоха двамата таланти на „белите“, които загинаха по-рано през лятото при трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Всички на стадиона запазиха минута мълчание преди първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов в 19:15 часа. Феновете на ЦСКА след това почетоха талантите с транспарант, който припомняше, че в подобни момент клубните цветове са без значение.

Запалянковците на Славия пък бяха подготвили специална хореография в централната трибуна. Това е първа среща за „белите“ след трагедията.

„В знак на дълбока съпричастност и уважение, треньорският щаб и футболистите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на двете деца от Академия Славия. В такива моменти футболът остава на заден план. Болката е обща, а загубата - непрежалима. Поклон пред светлата им памет“, написаха от ЦСКА преди мача и прикачиха снимки от пристигането на футболистите в „Овча Купел“.

Те поднесоха цветя в специално обособен кът пред стадиона.