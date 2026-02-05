БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Славия отказа втория полуфинал с ЦСКА и прати "армейците“ директно на финал в хокейното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Червените ще спорят за титлата срещу Ирбис, след като "белите“ не излязоха за реванша

Славия отказа втория полуфинал с ЦСКА и прати "армейците“ директно на финал в хокейното първенство
Слушай новината

Отборът на Славия отказа да участва във втория мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА в мъжкото държавно първенство по хокей на лед, с което класира "армейците“ директно за финала. Информацията беше потвърдена от клуба на ЦСКА.

Двубоят трябваше да се проведе тази вечер от 19:30 часа на ледената площадка на стадион „Славия“, но няма да се състои. В първата среща между двата тима ЦСКА постигна убедителна победа с 12:3.

С отказа си за участие във втория полуфинален мач „белите“ сложиха край на серията, а ЦСКА си осигури място във финала на шампионата. В спора за титлата „армейците“ ще се изправят срещу отбора на Ирбис.

Финалната серия ще се играе до две победи от три мача, като датите и часовете на срещите ще бъдат обявени допълнително от организаторите на първенството.

#Българско първенство по хокей на лед #Славия #цска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Хокей

Грийвс с шътаут, Кълъмбъс записа седма поредна победа в НХЛ
Грийвс с шътаут, Кълъмбъс записа седма поредна победа в НХЛ
Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Гол в продължението донесе нов домакински успех на Тампа Бей, победи и за Торонто, Кълъмбъс и Каролина в НХЛ Гол в продължението донесе нов домакински успех на Тампа Бей, победи и за Торонто, Кълъмбъс и Каролина в НХЛ
Чете се за: 02:22 мин.
Хилъри Найт ще бъде капитан на отбора на САЩ по хокей на Зимните олимпийски игри Хилъри Найт ще бъде капитан на отбора на САЩ по хокей на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:30 мин.
Франция изпраща 161 спортисти на Игрите в Милано/Кортина Франция изпраща 161 спортисти на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 04:30 мин.
Тампа Бей навакса пасив от четири гола срещу Бостън Тампа Бей навакса пасив от четири гола срещу Бостън
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ