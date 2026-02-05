Славия отказа втория полуфинал с ЦСКА и прати "армейците“ директно на финал в хокейното първенство

Отборът на Славия отказа да участва във втория мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА в мъжкото държавно първенство по хокей на лед, с което класира "армейците“ директно за финала. Информацията беше потвърдена от клуба на ЦСКА.

Двубоят трябваше да се проведе тази вечер от 19:30 часа на ледената площадка на стадион „Славия“, но няма да се състои. В първата среща между двата тима ЦСКА постигна убедителна победа с 12:3.

С отказа си за участие във втория полуфинален мач „белите“ сложиха край на серията, а ЦСКА си осигури място във финала на шампионата. В спора за титлата „армейците“ ще се изправят срещу отбора на Ирбис.

Финалната серия ще се играе до две победи от три мача, като датите и часовете на срещите ще бъдат обявени допълнително от организаторите на първенството.