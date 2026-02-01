След четиригодишно наказание заради допинг, Камила Валиева се завърна на леда

Камила Валиева се завърна в състезанията след наказанието за допинг. Руската фигуристка направи четворен скок близо четири години след като споровете около положителния ѝ тест засенчиха Олимпийските игри в Пекин 2022.

19-годишната Валиева достигна до четвъртфиналите на руското първенство по скокове в Москва. Тя започна с четворен тулуп под овациите на публиката и се класира за полуфиналите днес.

Тя зае шесто място и в дисциплината „дуети“. Събитието, излъчвано по националната телевизия, не беше типично състезание по фигурно пързаляне, тъй като се дават точки само за скокове.

Рускинята не успя да се класира за Игрите в Милано/Кортина, където друга руска фигуристка Аделия Петросян е претендентка за златния медал при жените като неутрален спортист.

На 15 години Валиева беше в центъра на съдебна битка по време на Олимпийските игри в Пекин 2022, когато проба, която тя даде два месеца по-рано, даде положителен тест за забраненото вещество триметазидин. Разкритието дойде, след като Валиева спечели отборното злато с други руски фигуристки. По-късно тя беше дисквалифицирана.

Рускинята беше претендентка за златния медал при жените, но се класира на четвърто място.

Валиева в крайна сметка изтърпя санкцията, която изтече през декември, въпреки дългогодишните съдебни усилия за обжалването й, включително във Върховния съд на Швейцария миналата година. След Олимпийските игри през 2022-а правилата бяха променени, за да се увеличи минималната възраст за фигуристите до 17 години за Милано-Кортина.

В събота на леда се завърна и Александра Игнатова, която спечели сребърен медал в Пекин 2022 под моминското си име Александра Трусова. Тя се състезаваше за първи път от раждането на сина си миналата година и не стигна до полуфиналите.