След развода с Хю Джакман: Дебора-Лий Фърнес и слуховете за нова близост с Джон Траволта

След като официално сложи край на 27-годишния си брак с Хю Джакман, актрисата Дебора-Лий Фърнес отново е готова за срещи, съобщава RadarOnline. Според източници един от първите, които са я утешавали след раздялата, е бил нейният дългогодишен семеен приятел Джон Траволта.

Двамата споделят много общи интереси и история на близко приятелство, като според приближени на Фърнес "не е изключено връзката им да прерасне в нещо повече". Въпреки това Траволта многократно е заявявал, че голямата му любов остава покойната му съпруга Кели Престън, починала през 2020 г.

Фърнес, която според приятели „заслужава нещо повече от Джакман“, в момента е съсредоточена върху новия си житейски етап и изглежда готова да обърне нова страница.