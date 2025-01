След встъпването в длъжност: Световни лидери поздравиха Доналд Тръмп

Световни лидери поздравиха Доналд Тръмп за встъпването му в длъжност. В ЕС очакват прагматични отношения с новата американска администрация. Русия е готова на диалог във връзка с украинския конфликт, а Киев изтъкна, че възможността за договарянето на траен мир не бива да бъде пропускана. Надеждите в Израел са, че връщането на Тръмп в Белия дом ще ускори освобождаването на всички заложници, държани от Хамас.

В първата си реакция в Екс председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че очаква с нетърпение да работи в тясно сътрудничество с новия президент на САЩ за справяне с глобалните предизвикателства.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is…