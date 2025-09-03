Публикуваха нови документи по делото "Епстийн"

Комисия към американския Конгрес публикува голямо количество документи, свързани със случая на спорния финансист Джефри Епстийн.

Той почина през 2019 година, в затвор в Ню Йорк, докато чакаше начало на дело, в което беше обвинен в редица сексуални престъпления. Официалната причина за смъртта му е самоубийство, но има и хипотеза, че е бил убит.

Комисията, чийто председател е републиканец, публикува 33 295 файла. Сред тях - данни за полети, имейли, разпити и аудиофайлове на свидетели, видеозаписи от наблюдение в затвора. Сред материалите има 17-минутно видео, в което момиче, чиято самоличност е скрита, казва, че е получило 350 долара от Епстийн за масаж, като посочва, че бизнесменът е карал посетителките си да се събличат голи.

И републиканци, и демократи заявиха, че файловете не съдържат кой знае колко нова информация. Привържениците на президента Доналд Тръмп, за когото е известно, че е имал близки отношения с Епстийн, настояват за повече прозрачност по случая. Днес се очаква пресконференция на жертви на Джефри Епстийн.