БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Публикуваха нови документи по делото "Епстийн"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази

Привържениците на Тръмп настояват за повече прозрачност

Епстийн - Тръмп - протест
Снимка: БТА
Слушай новината

Комисия към американския Конгрес публикува голямо количество документи, свързани със случая на спорния финансист Джефри Епстийн.

Той почина през 2019 година, в затвор в Ню Йорк, докато чакаше начало на дело, в което беше обвинен в редица сексуални престъпления. Официалната причина за смъртта му е самоубийство, но има и хипотеза, че е бил убит.

Комисията, чийто председател е републиканец, публикува 33 295 файла. Сред тях - данни за полети, имейли, разпити и аудиофайлове на свидетели, видеозаписи от наблюдение в затвора. Сред материалите има 17-минутно видео, в което момиче, чиято самоличност е скрита, казва, че е получило 350 долара от Епстийн за масаж, като посочва, че бизнесменът е карал посетителките си да се събличат голи.

И републиканци, и демократи заявиха, че файловете не съдържат кой знае колко нова информация. Привържениците на президента Доналд Тръмп, за когото е известно, че е имал близки отношения с Епстийн, настояват за повече прозрачност по случая. Днес се очаква пресконференция на жертви на Джефри Епстийн.

#Доналд Тръмп #Джефри Епстийн #документи

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: САЩ

Американски военни удариха лодка с наркотици до Карибите, 11 души са загинали
Американски военни удариха лодка с наркотици до Карибите, 11 души са загинали
Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп лично опроверга слуховете за смъртта си Тръмп лично опроверга слуховете за смъртта си
Чете се за: 02:02 мин.
Путин: Има "разбирателство" за край на войната в Украйна Путин: Има "разбирателство" за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:12 мин.
Чикаго срещу Тръмп: Кметът подписа заповед против разполагане на военни сили Чикаго срещу Тръмп: Кметът подписа заповед против разполагане на военни сили
Чете се за: 01:45 мин.
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

"Той гледа на изток": "Да, България" искат оставката на Атанас Зафиров
"Той гледа на изток": "Да, България" искат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Лазерни оръжия, балистични ракети и още оръжия демонстрира Китай на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Кръводаряване със социална кауза в Драматичния театър в Пловдив
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ