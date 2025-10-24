БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сливен ще приеме национален баскетболен лагер за момичета и момчета до 14 г.

В лагера ще се включат общо 62 млади баскетболисти, които са родени през 2012 година.

Сливен зала баскетбол
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Сливен ще бъде домакин на национален лагер по проекта към Международната федерация по баскетбол (ФИБА) - YDF за момичета и момчета до 14 години. Той ще се проведе в периода от 27 октомври до 1 ноември, съобщиха от от пресслужбата на Българска федерация по баскетбол.

В лагера ще се включат общо 62 млади баскетболисти, които са родени през 2012 година.

Треньорите, които ще вземат участие са:

Женска част:
Кирил Петров (Вълци Разград)
Радомир Стоянов (Сливен баскет)
Зорница Мълчанкова (Яворов)
Катерина Рудева (Шумен)
Ганка Николова (Академик Пловдив)
Теодора Петрова (Рилски спортист)
Стоян Велков (Свети Влас)

Мъжка част:
Николай Николов (Дунав 2016 Русе)
Димитър Димитров (Академик Бултекс 99)
Цветомир Бонев (Черно море Тича)
Георги Кантарев (Хебър)
Венцислав Костов (Вихрен Сандански)
Георги Кучков (Ахил)
Николай Николов (Свети Георги)

На лагера ще присъстват още Таня Гатева - мениджър развитие Женска част към централата и национален селекционер на България при жените, Петър Клечков - главен методист на БФБ и Филип Виденов - изпълнителен директор на баскетболната федерация.

