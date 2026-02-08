Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ

Кой ще е следващият служебен премиер – очаква се този въпрос да получи своя отговор още следващата седмица. Какви са очакванията на политиците и как разчитат случилото се в „Петрохан“ – вижте коментарите на двете най-големи формации в парламента в „Денят започва с Георги Любенов“.

От криминален случай „Петрохан“ отдавна е и политическа тема. Николай Денков от ПП-ДБ попита: „Защо прокуратурата и министърът на вътрешните работи обсъждат жертвите, а не обясняват как ще хванат убийците?“

Николай Денков – депутат от ПГ на ПП-ДБ: „При твърдение, че там има толкова оръжие, при твърдение, че там е имало такива сигнали, първото нещо, което трябва да направят институциите, е да обяснят какво са направили през последните две години. Когато бях министър-председател, в един момент поисках от председателя на ДАНС да ми представи информация за това къде има паравоенни структури. Нямам никакъв спомен да е ставало дума за Петрохан.“

Отговорът на управляващите:

Костадин Ангелов – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Това, което ни отличава отново от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, е това, че министърът на вътрешните работи и министър-председателят не викат в своите кабинети разследващите полицаи и прокурори да им поставят задачи да арестуват някого или да им разказват разследвания. Нека оставим разследващите да си свършат работата. Имаме кмет на София, който казва, че е финансирал дейността. Имаме министър на околната среда и водите и вицепремиер тогава, който е раздавал някакви разрешения. Аз се надявам тези хора да помогнат на разследването.“

Николай Денков – депутат от ПГ на ПП-ДБ: „Едно такова нещо може да се случи, ако има съдействие от съответните служби. Така че за мен е много интересно да видим дали службите всъщност нямат някакво отношение към този случай.“ Костадин Ангелов – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Важните неща са в институциите, когато те работят.“

На тема избори: във фокуса е изборът на служебен премиер.

Костадин Ангелов – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „За ГЕРБ никога не е имало значение служебният премиер или министър на вътрешните работи. Ние сме печелили при Бойко Рашков, печелили сме с машини, печелили сме и с хартия. За ПП, в един запис, който изтече, беше много важно да имат техен вътрешен министър, техен главен прокурор, техни служби. За нас това никога не е било самоцел. Най-опасното нещо, което може да се случи в тази предизборна кампания, е отново да наблюдаваме „пиянството на един народ“ – тоест да имаме очакването за месия и той никога не идва.“

Денков определи като „напълно театрална“ репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – Андрей Гюров да става служебен премиер.

Николай Денков – депутат от ПГ на ПП-ДБ: „Това е опит за натиск върху президента да реши какво ще прави. Това показва, че Борисов е нервен по отношение на това кой ще е премиерът. Дали това ще е Андрей Гюров или някой от другите – не знам, но това, което знам, е, че този човек трябва да осигури честни избори, а Борисов мисля, че има проблем с честните избори. Познавам Андрей Гюров и нямам никакво съмнение в това, че той е на себе си. Ако беше на Пеевски, нямаше да бъде изваден от борда на БНБ.“

Бавенето на изборите се превръща в мистика, според Костадин Ангелов. Радев е сериозен политически конкурент, а плановете на ПП-ДБ за 121 депутата остават, изтъкна Денков.