Смисъл срещу насилието: проект, който учи младите как да разпознават и спират агресията

Насилието не винаги изглежда като бой или обида – понякога е подигравка, изолация или просто мълчание. Именно за да се говори повече за тези невидими, но реални форми на агресия, в България се реализира проектът „СМисъл срещу насилието“.

Той има за цел да помогне на ученици, учители и родители да разпознават признаците на насилие и да знаят как да реагират. Инициативата е на Българското общество по психоанализа и групова анализа.

Какво правят участниците?

Провеждат се интерактивни беседи и обучения с ученици и учители, където чрез психодрама и социодрама участниците влизат в различни роли – на агресора, жертвата или свидетеля. Това им помага да разберат как се чувства всеки и как може да се прекъсне цикълът на насилието.

Създаден е подкаст с пет епизода, в който психолози и активисти обсъждат как да разпознаем насилието, как да реагираме, ако го видим, и как да подкрепим човек, който е пострадал.

Проектът включва и публични събития в „Топлоцентрала“, които канят младежи да се включат в открити дискусии по темата.

Чрез платформата Kabinet.bg се осигурява безплатна психологическа помощ за млади хора в риск, включително и за момичета, които са преживели насилие.

Защо е важно това?

„Много деца не осъзнават, че са жертви на насилие – особено когато то не е физическо,“ казва психологът Цветелина Йосифова, един от инициаторите на проекта. „Ние се опитваме да покажем, че дори мълчанието, изолацията или системните подигравки могат да нараняват. Целта ни е младите хора да се научат да говорят за това и да търсят помощ.“

Проектът напомня, че всеки от нас може да направи промяна – като не подминава агресията, като застава до жертвата или просто като се осмели да каже „Това не е наред“.