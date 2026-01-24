БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Снежни бури и проливни дъждове в Афганистан убиха над 60 души за три дни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Африка
Запази

Още 110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени

Снежни бури и проливни дъждове в Афганистан убиха над 60 души за три дни
Слушай новината

Силни снеговалежи и проливни дъждове в Афганистан са отнели живота на най-малко 61 души за последните три дни, сочат предварителни данни, разпространени днес от Афганистанската национална служба за управление при бедствия (ANDMA), цитирана от Франс прес.

По информация на службата още 110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени, като най-тежко засегнати са северните и централните части на Афганистан, показва карта в социалната платформа "Екс", публикувана от метеоролозите. Според афганистанската служба общо около "360 семейства са били засегнати" от лошите метеорологични условия.

Говорител на Афганистанската национална служба за управление при бедствия призова гражданите да избягват ненужни пътувания, тъй като много пътища в страната все още са блокирани или покрити със сняг. Една от основните пътни магистрали на Афганистан - проходът "Саланг", е напълно затворена за движение, съобщиха местните власти в провинция Парван, в източната част на страната.

В провинция Бамиан, в централната част на Афганистан, са били раздадени хранителни продукти на шофьори, блокирани на заснежен проход.

#отнети животи #снежни бури #Африка

Последвайте ни

ТОП 24

Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
1
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
2
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
3
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
4
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
5
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: По света

От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
Чете се за: 00:50 мин.
Фестивалът на фенерите озари небето над Китай Фестивалът на фенерите озари небето над Китай
Чете се за: 00:32 мин.
САЩ с нов удар по лодка на "наркотрафиканти" в Тихия океан САЩ с нов удар по лодка на "наркотрафиканти" в Тихия океан
Чете се за: 00:47 мин.
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ