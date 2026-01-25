Сноубордистка пострада в Рила и транспортирана с хеликоптер до София

Тежък инцидент в Рила - пострадала е 16-годишна сноубордистка. Инцидентът е станал в обедните часове вчера на ски писта под Седемте рилски езера.

Инцидентът се е случил на метри от патрул на Планинската спасителна служба. Те веднага са оказали първа помощ на 16-годишното момиче, което по първоначална информация е паднало на главата след каскада с сноуборд и завъртане на 360 градуса.

Веднага е бил извикан медицински хеликоптер заради съмнения за черепно-мозъчна травма, който я е транспортирал пострадалата в столично лечебно заведение. Тя е приета в отделение по травматология с травми в едната ръка.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков.