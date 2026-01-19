София Кенин отпадна рано от Откритото първенство на Австралия, убедителни победи за Гоф и Анисимова

Шампионката през 2020 година София Кенин отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставената под номер 27 Кенин загуби от сънародничката си Пейтън Стърнс с 3:6, 2:6 за 1 час и 25 минути.

Стърнс, 68-а в световната ранглиста, започна силно и поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част тя отново проби рано, а след това и в седмия гейм, за да триумфира за първи път в кариерата си в основната схема на турнира от Големия шлем в Мелбърн.

Във втория кръг 24-годишната американка ще се изправи срещу Петра Марчинко от Хърватия.

Третата в схемата Коко Гоф от САЩ нямаше особени проблеми и спечели в първия кръг срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6:2, 6:3, записвайки 75-ата си победа в турнирите от Шлема. Следващата ѝ съперничка ще бъде сръбкинята Олга Данилович, която вчера елиминира ветеранката Винъс Уилямс след забележителен обрат в третия сет.

Номер 6 в схемата Джесика Пегула пък се нуждаеше от само 66 минути, за да победи рускинята Анастасия Захарова с 6:2, 6:1. Следващата ѝ съперничка ще бъде МакКартни Кеслър, също от САЩ.

Четвъртата поставена Аманда Анисимова лесно достигна до втория кръг с успех 6:3, 6:2 над швейцарката Симона Валтерт за точно един час на корта. Анисимова, която достигна финалите на „Уимбълдън“ и на Откритото първенство на САЩ през миналата година, се стреми към спечелването на първа титла от Големия шлем.

Полуфиналистката от миналия сезон и поставена под номер 25 Паула Бадоса от Испания започна с убедителна победа над участващата с „уайлд кард“ Зарина Диас от Казахстан с 6:2, 6:4 и очаква във втория кръг рускинята Оксана Селехметева, 101-а в световната ранглиста, която постигна дебютен успех в Големия шлем след 6:3, 3:6, 6:0 срещу германката Ела Зайдел.