БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Софийският административен съд временно спря промените в синята и зелена зона в столицата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
терзиев поскъпването синя зелена зона еврото виновно
Слушай новината

Административният съд София – град (АССГ) временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5 януари тази година, съобщиха от АССГ на сайта си, където е публикувано определението на съда.

Действието на разпоредбите се спира до до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.

На 13 ноември 2025 г. Столичният общински съвет увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община влизат в сила от 5 януари 2026 година.

На 27 ноември миналата година, АССГ определи за нищожно решението на СОС. Тогава от столичната администрация посочиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на януари 2026 година Върховният административен съд обезсили определението от 27 ноември и прие, че упражненото от АССГ правомощие, за част от промените, е лишено от предмет и по този начин върна в сила част от промените, приети от общинските съветници.

#спиране, #поскъпване на синя и зелена зона #Административен съд София-град #промени

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
4
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
5
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
6
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Регионални

СОС не смени временното ръководство на "Столичен автотранспорт"
СОС не смени временното ръководство на "Столичен автотранспорт"
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати
Чете се за: 01:27 мин.
Втора донорска ситуация от началото на годината е реализирана в болницата в Силистра Втора донорска ситуация от началото на годината е реализирана в болницата в Силистра
Чете се за: 01:52 мин.
Ще бъде ли преименуван площад "Св. Александър Невски" в София на "Св. Иван Рилски"? Ще бъде ли преименуван площад "Св. Александър Невски" в София на "Св. Иван Рилски"?
Чете се за: 01:45 мин.
Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив
Чете се за: 01:32 мин.
Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско, как се стигна до инцидента? Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско, как се стигна до инцидента?
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан" Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Подкрепата за Украйна - акцент в разговорите на министрите на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ