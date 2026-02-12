Софийският административен съд временно спря промените в синята и зелена зона в столицата

Административният съд София – град (АССГ) временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5 януари тази година, съобщиха от АССГ на сайта си, където е публикувано определението на съда.

Действието на разпоредбите се спира до до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.

На 13 ноември 2025 г. Столичният общински съвет увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община влизат в сила от 5 януари 2026 година.

На 27 ноември миналата година, АССГ определи за нищожно решението на СОС. Тогава от столичната администрация посочиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на януари 2026 година Върховният административен съд обезсили определението от 27 ноември и прие, че упражненото от АССГ правомощие, за част от промените, е лишено от предмет и по този начин върна в сила част от промените, приети от общинските съветници.