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Софийският апелативен съд отложи делото срещу прокурора Константин Сулев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Софийският апелативен съд отложи делото срещу прокурора Константин Сулев
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Софийският апелативен съд отложи за 23 септември делото срещу прокурора Константин Сулев. По време на днешното заседание представителят на апелативната прокуратура каза, че не поддържа протеста срещу оправдателната присъда на Сулев и допълнението към него, той направи доказателствени искания и каза, че в пледоарията си ще вземе отношение.

През септември 2025 г. Софийският градски съд оправда изцяло прокурор Константин Сулев. Той беше обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, като прокурор в Софийска районна прокуратура, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

Прокуратурата поиска условна присъда за Сулев. Прокурорът по делото Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите. Впоследствие държавното обвинение протестира оправдателната присъда.

На днешното заседание беше даден ход на делото и на съдебното следствие, като бе прието искането на прокуратурата за изискване на две заповеди на главния прокурор от 2021 г. и 2023 г. относно указания за взимане на дела под специален надзор от прокурорите. Защитата беше против това искане, но съдебният състав го одобри, като мотивът беше, че информацията в тях е свързана с обстоятелства в обвинителния акт. По делото беше приобщена и папка с класифицирани материали, с които страните се запознаха в хода на заседанието.

#отложено заседание #Константин Сулев

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