Софийският университет е включен в престижни международни класации на университети

За поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран в Times Higher Education Rankings by Subject, съобщи пресцентърът на висшето училище.

В оповестената на 21 януари 2026 г. класация се запазва броят на научните области, в които Софийският университет e класиран за 2026 г. при по-голям брой участващи в класирането университети. Алма матер заема 601-800 място в научната област „Изкуство и хуманитарни науки“ (История и археология, Филология, Философия, Теология, Изобразително изкуство); 1000+ в „Медицина и здраве“ (Медицина, Фармация, Медицинска сестра); 1001+ в „Компютърни науки“; 1251+ в „Инженерни науки“ (Инженерна физика и химия); 1001+ в „Науки за живота“ (Биологически науки): 1251+ във „Физически науки“ (Физика и астрономия, Химия, Математика и статистика, Екология и околна среда, Геология) и 1001+ в „Социални науки“ (Обществени комуникации, Политически науки, Социални дейности, Културология, Туризъм).

Методологията на Times Higher Education World University Rankings by Subject - 2026 оценява университети в 11 предметни области, които обхващат 148 отделни дисциплини, използвайки усъвършенствана версия на общата методология на World University Rankings - 2026.

Използвайки същия набор от 18 показателя за ефективност, категоризирани в пет основни стълба, класацията предоставя цялостен поглед върху академичните и изследователските постижения. Методологията е внимателно адаптирана за всяка област, като се гарантира справедливост и точност, като се вземат предвид специфичните за областта изследователски култури и практики за публикуване.

Рейтингът оценява силните страни на всяко висше училище по отношение на основните му мисии - обучение, научноизследователска дейност, трансфер на знания и международен престиж.

За поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 421 място (400-500) в областта на физическите науки в Глобалната класация на академичните дисциплини за 2025 г. на Шанхайската класация, обявена през декември 2025 г.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) оценява световните университети по 57 предмета в областта на естествените науки, инженерството, науките за живота, медицинските науки и социалните науки. GRAS се основава на девет обективни показателя, групирани в пет категории: преподаватели от световна класа, научни резултати от световна класа, висококачествени научни изследвания, въздействие на научните изследвания и международно сътрудничество. Всяка година GRAS представя около 20 000 предметни единици от приблизително 2000 университета в около 100 държави и региони. В класирането по специалности се публикуват само първите 500 най-добри университета в света.