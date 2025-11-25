Софийският университет отбеляза деня на своя патрон Св. Климент Охридски

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза своя патронен празник с академично тържество в аулата. Ректорът проф. Георги Вълчев поднесе венец пред паметника на св. Климент Охридски и откри церемонията с поздрав към академичната общност.

В словото си той подчерта, че вече 137 години университетът е място, където се съчетават знание, традиция и дух. Проф. Вълчев говори за силата на обичта, смирението и отдадеността - ценности, свързвани със св. Климент, които според него продължават да водят студентите и преподавателите днес.

По време на тържеството ректорът връчи удостоверения на новоизбрани професори и отличия по повод празника. Церемонията завърши с кратка музикална програма.