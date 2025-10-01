Софийският университет откри новата академична година

Днес в аулата на Ректората започва официално новата учебна година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Началото ще бъде дадено с тържествена церемония, на която ще говори ректорът проф. Георги Вълчев.

Преди началото ръководството и академичният съвет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви – хората, без които университетът нямаше да съществува.

На събитието ще присъстват председателят на парламента Наталия Киселова и министърът на образованието Красимир Вълчев.