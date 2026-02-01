Соколов и Казийски с 35 точки при нова победа на Халкбанк в Турция

Халкбанк (Анкара) продължава уверения си ход в турската Ефелер лига. Тимът на Радостин Стойчев, в чиито редици са българските звезди Матей Казийски и Цветан Соколов, записа втора поредна и общо 14-а победа за сезона, след като се наложи като гост на Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:20) в двубой от 17-ия кръг.

С успеха Халкбанк затвърди второто си място във временното класиране с актив от 40 точки (14 победи и 3 загуби), като продължава преследването на върха. В следващия кръг съставът от Анкара ще гостува на Газиантеп Генчлик Спор в неделя, 8 февруари, от 13:00 часа българско време.

Цветан Соколов отново бе водещата фигура в атака за победителите. Българският диагонал изигра пълен мач и завърши като най-резултатен с 21 точки, включително 1 блок и впечатляващите 54% ефективност в нападение.

Отлично се представи и 41-годишният Матей Казийски, който добави 14 точки, като се отличи не само в атака, но и на сервис и посрещане. Със същия актив приключи и Йоанди Леал, който също имаше сериозен принос за успеха на гостите.

За домакините от Бурса най-резултатен бе Гьокхан Гьокгьоз с 23 точки, а Османи Уриарте добави 18, но силните им индивидуални изяви не бяха достатъчни, за да спрат класата и дълбочината в състава на Халкбанк.