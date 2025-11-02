БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Българският национал отново блесна за две поред на Чивитанова.

Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия
Слушай новината

Александър Николов отново бе на ниво и помогна на Кучине Лубе Чивитанова се пребориха за втори пореден успех в италианската Суперлига. Българинът и неговите съотборници сломиха Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) среща от четвъртия кръг, изиграна в "Еуросуоле Форум".

Съставът на Джампаоло Медей взе нещата в свои ръце още през първите два гейма и с изключения на колебанията, допуснати през третата част, успя да наложи волята си. По този начин тимът се намира на второто място във временното класиране на италианския елит с три победи, една загуба и десет точки.

На 9 ноември (неделя) Николов и компания ще влязат в ролята на домакини на Рана Верона.


Домакините преодоляха ранно изоставане в откриващия гейм и обратът бе факт, а след силна серия бе спечелен с 25:17. Втората част бе доста по-равностойна, но Лубе отново намери пътя към едноличното водачество за 25:22 и 2:0 в общия резултат.

Третият гейм премина под диктовката на гостите, които още в средата се сдобиха със солиден аванс и до неговия край не се огънаха за 25:23. В четвъртата част Лубе не допусна колебания и още от самия старт даде да се разбере, че ще диктува събитията за 25:21 и 3:1.


Николов се отличи за победителите и постави името си сред реализаторите. Българският национал се отличи с 16 точки. Посрещачът се отчете с 3 блока, 46% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане.

Матиа Ботоло също заби 16 точки за победителите. Пория Ханзадех реализира 13, Джованимария Гарджуло затвори листата на реализаторите с 11.

Томазо Барото отговори с 13 точки за Чистерна. Филипо Ланца има 12.

#ВК Чистерна Волей #ВК Лубе Чивитанова #Италианска Волейболна Серия "А1" #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Европейски волейбол

Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Победа и загуба за българските волейболисти в елита на Франция Победа и загуба за българските волейболисти в елита на Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Симеон Николов и Локомотив запазиха перфектния си актив в първенството на Русия Симеон Николов и Локомотив запазиха перфектния си актив в първенството на Русия
Чете се за: 01:10 мин.
Добромир Димитров и Лас Палмас продължават към втория кръг на Волейболната шампионска лига Добромир Димитров и Лас Палмас продължават към втория кръг на Волейболната шампионска лига
Чете се за: 00:40 мин.
Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия Мартин Атанасов и Жасмин Величков сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео в Италия
Чете се за: 01:17 мин.
Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ