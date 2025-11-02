Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия

Александър Николов отново бе на ниво и помогна на Кучине Лубе Чивитанова се пребориха за втори пореден успех в италианската Суперлига. Българинът и неговите съотборници сломиха Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) среща от четвъртия кръг, изиграна в "Еуросуоле Форум".

Съставът на Джампаоло Медей взе нещата в свои ръце още през първите два гейма и с изключения на колебанията, допуснати през третата част, успя да наложи волята си. По този начин тимът се намира на второто място във временното класиране на италианския елит с три победи, една загуба и десет точки.

На 9 ноември (неделя) Николов и компания ще влязат в ролята на домакини на Рана Верона.

Домакините преодоляха ранно изоставане в откриващия гейм и обратът бе факт, а след силна серия бе спечелен с 25:17. Втората част бе доста по-равностойна, но Лубе отново намери пътя към едноличното водачество за 25:22 и 2:0 в общия резултат.

Третият гейм премина под диктовката на гостите, които още в средата се сдобиха със солиден аванс и до неговия край не се огънаха за 25:23. В четвъртата част Лубе не допусна колебания и още от самия старт даде да се разбере, че ще диктува събитията за 25:21 и 3:1.

Николов се отличи за победителите и постави името си сред реализаторите. Българският национал се отличи с 16 точки. Посрещачът се отчете с 3 блока, 46% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане.

Матиа Ботоло също заби 16 точки за победителите. Пория Ханзадех реализира 13, Джованимария Гарджуло затвори листата на реализаторите с 11.

Томазо Барото отговори с 13 точки за Чистерна. Филипо Ланца има 12.