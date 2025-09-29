Сон: Спортният директор на Бетис ме помоли да си вкарам автогол срещу тях

За защитника на Лудогорец Франсиско Сон мачът срещу Реал Бетис в Лига Европа е по-специален, тъй като той е фен от дете на "вердибланкос". Той е влюбен в отбора от дете, когато е започнал да играе футбол по улиците на севилския квартал Ла Барсола, а след това прекарва престой в школата на клуба.

"Аз съм фен №9000 на Бетис и ходя на стадион "Бенито Виямарин", откакто се помня. Не съм с по-преден номер сред привържениците, защото, когато бях в школата, не бях с абонаментна карта. Това е супер специален мач за мен", заяви в интервю за вестник "Естадио Депортиво" 31-годишният десен бранител на българския шампион.

"Когато се класирахме за групите и имаше минимално вероятност това да се случи, казах на семейството ми и приятелите, че имам предчувствие, че ще ни се падне да играем с Бетис. Жребият донесе изключителната радост и всички ми се обадиха. Много е специално, защото Бетис е отборът на сърцето ми и ще дойдат десет роднини тук да ме гледат", добави испанецът.

Сред обажданията е и това на спортния директор на Бетис Ману Фахардо, с който футболистът е запазил близка връзка.

"Ману е много добър приятел, той ме привлече в Леванте, където подписах договор и ми даде възможност да играя в Примера. Той е и човекът, който ми каза, че феновете на Бетис няма да имат възможност да пътуват заради наказание от УЕФА и е жалко, защото щяха да напълнят сектора за гости", разказва Сон.

"Беше много забавно да говоря с него, което правя често. Между другото, ме помоли на шега да си вкарам гол в собствената врата, но аз му отговорих да остави настрана глупостите, защото въпреки че съм фен на Бетис, сега защитавам цветовете на Лудогорец. След нашия мач се надявам отборът да спечели всички други", каза още играчът пред изданието. Сон добавя, че семейството му също мълчи на въпроса кой трябва да спечели мача. "Казват ми да помогна на Бетис, но много добре знаят, че професионализмът ми е на първо място", добави той.

Франсиско Сон не крие, че клубните му пристрастия са провокирали много шеги в съблекалнята на Бетис.

"Тук всеки знае, че съм от Бетис и ме питат много неща. Шегуват се, че за този мач ще се контузя и няма да играя. Истината е, че се вълнуват много заради този мач", казва той за съотборниците си.

Сон няма да играе за първи път срещу Бетис, но определено ще бъде първият му двубой срещу тима в европейските турнири.

"Дебютът ми срещу Бетис бе на "Бенито Виямарин", но заради КОВИД трибуните бяха празни. Сега мога да умра спокойно, след като ще играя срещу любимия си тим в Европа", признава испанецът.

Десният бранител на българския шампион смята Бетис за фаворит в мача.

"Ще подходим към мача с огромно желание. Не започнахме добре в първенството, където сме свикнали да сме лидери, но победата срещу Малмьо ни даде самочувствие. Логично е Бетис да е фаворит, има големи играчи. Не искам да отлича никого, но ние ще дадем всичко и ще се опитаме да се защитаваме добре заедно и да използваме шансовете си на контраатака. Ще се опитаме да вкараме първи гол, за да ги изнервим. Имаме качествата да се адаптираме към мача. Вече затруднихме Атлетик Билбао", припомни испанецът, който най-вероятно ще играе срещу Абде или Рикелме на фланга.

"Ще бъде трудно да ги спрем, защото са много добри футболисти, като в нашата съблекалня се говори най-вече за Антони, защото имаме много бразилци и постоянно ме питат за него", завърши Франсиско Сон пред "Естадио Депортиво".