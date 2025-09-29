БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бетис победи Осасуна преди гостуването на Лудогорец

Милен Костов
Спорт
За футболистите на Мануел Пелегрини предстои среща с шампиона на България в Лига Европа.

Бетис
Снимка: БГНЕС
Бетис победи Осасуна с 2:0 в предпоследния мач от 7-ия кръг на Ла Лига. Възпитаниците на Мануел Пелегрини спечелиха последния си мач, преди гостуването на Лудогорец в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Домакините откриха резултата на стадион "Ла Куртиха" в Севиля в 19-ата минута. Футболистите в зелено и бяло се възползваха от грешна в противниковата защита и Абде Езалзули стреля от движение, от вътрешността на наказателното поле, за да даде аванс на тима си.

Севилци побързаха да подпечатат успеха си с втори гол след още 19 минути игра. Кучо оформи крайния резултат с шут извън пеналтерията в близкия ъгъл.

Единственият точен изстрел на гостите дойде след почивката. Пау Лопес улови удар на Анте Будимир.

Бетис заема 6-ото място в класирането с актив от 12 точки. Осасуна се намира на 13-ата позиция в подреждането със 7 пункта.

#Бетис #Осасуна #Лудогорец

