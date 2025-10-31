Спалети: Ако не вярвах в този отбор, защо да подпиша договор

Новият треньор на Ювентус Лучани Спалети даде първата си пресконференция, след като вчера подписа договор с клуба до края на сезона, предаде АФП. Той не изключва възможността отборът да се бори за шампионската титла.

"Разбира се, че се надявам този отбор да успее да се намеси в борбата за титлата. Както говорихме с играчите в четвъртък, трябва да се целим възможно най-високо, а това е титлата. Само девет мача са се изиграли до момента, остават още 29. Това са много срещи, а аз съм виждал различни неща но време на моята кариера от 30 години", каза доскорошният селекционер на Италия. "Ако не вярвах в този отбор, в потенциала му, въпреки трудните моменти, защо да приемам да подпиша договор? Мисля, че можем да свършим добра работа, това минава през себеотрицанието, волята и автодисциплината", заяви шампионът с Наполи през 2023.

"В такъв клуб амбициите винаги са големи, трябва да играем в Шампионската лига. Може да подредим някои неща, други напредват бързо", забеляза той.

"Има опция в договора за още един сезон - 2026-27, не е автоматично, зависи от нашето сътрудничество", уточни генералният директор на клуба Дамиен Комоли.

Спалети, който ще направи дебют срещу Кремонезе в събота, отдаде дължимото и на предшественика си Игор Тудор.

"Сигурен съм, че поемем отбор, който е в добро състояние, добре е тренирал", каза треньорът.

Въпреки че Ювентус похарчи 130 милиона евро да привлече през лятото Едон Жегрова, Лоис Опенда и Джонатан Дейвид, които вече са повод за критика, директорът на Юве е спокоен и уверен.

"Знаем, че сме привлекли много добри играчи, но някои от тях имат нужда от време", каза Комоли.