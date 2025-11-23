БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак Плевен надигра у дома Академик Бултекс 99 и записа втори успех в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
„Синьо-белите“ трябваше да се потрудят доста, за да ликуват за втори пореден път в НБЛ.

Спартак Плевен надигра у дома Академик Бултекс 99 и записа втори успех в НБЛ
Снимка: НБЛ
Спартак Плевен ликува за втори пореден път в НБЛ. Селекцията на Тодор Тодоров се наложи над Академик Бултекс 99 с 96:82 в среща от деветия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" трябваше да се потрудят, тъй като на няколко пъти бяха на път да загубят двуцифрения си аванс, но успяха да отблъснат всеки един от опитите на момчетата, водени от Йордан Янков, които допуснаха второ последователно поражение в елита, а огромна роля изигра и Джейлън МакКлуалд, завършвайки със солидния коефициент на полезно действие от 44. През второто полувреме гостите останаха без своя старши треньор, тъй като бе дисквалифициран заради две технически нарушения.

Двубоят за спартаклии не доигра Ноел Браун, който изчерпа лимита си от 5 фаула.

Срещу статистиката на тима от Плевен личат шест победи и две загуби, а отборът от Пловдив има огледален баланс. Следващият мач за Спартак в шампионата ще бъде на 3 декември, когато ще има визита на Локомотив Пловдив, докато три дни по-късно Академик ще домакинства на Рилски спортист.

Солидната защита, подкрепена със соловите изпълнения на Джелън МакКлауд, Мартин Сотиров и Ноел Браун, предоставиха възможността на домакините да доминират в откриващите минути. Въпреки опитите на Обрад Томич и Николай Михайлов, верните решения на гостите се брояха на пръсти, което отвори пътя на „синьо-белите“ към аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

Усилията на Джаекз Йоу и Михайлов вдъхнаха доза импулс на пловдивския отбор, а интригата започна да се усеща все повече. Добрата игра на гостите в защита също подкрепи думите, свързани с оспорваната, но Кавон Скот се намеси и спартаклии се оттеглиха в съблекалнята при 37:31.

Тимът от Плевен загатна за своя потенциал в офанзивен план на старта на третата част, когато си върнаха двуцифрената предника, изкована основно от горещата ръка на МакКлауд. Пловдивският отбор реагира светкавично, разчитайки на Васил Бачев, Джак Хемпхил и Йоу, но домакините си извоюваха 4 точков актив след 30 минути игрово време.

Слабата резултатност се завърна при откриването на заключителната четвърт. Пореден щурм, този път дело на Михайлов и Хемпхил, върнаха надеждите на гостите, стопявайки изоставането им до минус 3 именно с 3 минути, оставащи на часовника. Никола Титков и МакКлауд имаха други намерения, които осъществиха, за да могат спартаклии да си върнат спокойствието до финалната сирена и да удържат успеха.

Джейлън МакКлауд нямаше спиране за Спартак със своите 37 точки, 8 борби и 6 асистенции. Ноел Браун се разписа с 15 точки, Мартин Сотиров (5 овладени под двата ринга топки) и Кавон Скот (5 овладени под двата коша топки) го последваха с по 13.

Николай Михайлов отвърна за Академик със 17 точки и 5 борби. Джакез Йоу приключи с 16 и 5 овладени под двата ринга топки. Васил Бачев отбеляза 15 точки, Джак Хемпхил добави 11, Обрад Томич финишира с 10 и 10 овладени под двата ринга топки.

