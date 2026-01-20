БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак Плевен не успя срещу поляци в Европейската северна лига

"Синьо-белите" сбъркаха за четвърти път в турнира.

Спартак Плевен не успя срещу поляци в Европейската северна лига
Спартак Плевен инкасира четвърто поражение в Европейската северна лига. Селекцията на Тодор Тодоров отстъпи пред Джики Варшава със 77:94 в среща от група C, изиграна в зала "Коло". "Синьо-белите" дадоха отпор през първото полувреме, но в хода на второто съставът на Марко Легович наложи безпроблемно волята си и се върна на победния път в турнира.

Спартаклии имат на сметката си три победи и четири загуби, което ги поставя на третото място във временното класиране в потока, както и на 13-то в общото подреждане. От своя страна поляците са на втора позиция в групата с пет успеха и две поражения, като заемат петото място в генералното класиране. Следващият мач за Спартак на европейска сцена ще бъде на 11 февруари, когато ще има визита на Рига Жели, докато за Джики предстои гостуване на Дубрава на 3-и.

Откриващите минути минаха знака на високата резултатност и смяната на водачеството, като Лукаш Фрацкевич и Павлин Иванов изпъкваха в нападение. Постепенно домакините намериха още по-добър ритъм в офанзивен план и това отвори пътя им към аванс от 6 точки в края на дебютния период.

Гостите имаха нужните аргументи за отговор в началото на следващата десетка, когато се върнаха в играта чрез Виктор Гергов и Джейлън МакКлауд. Поляците повториха упражнението от края на дебютната четвърт и си върнаха усещането за двуцифрена преднина, за да се оттеглят в съблекалнята при 54:39.

Отборът от Варшава усети вкуса на доминацията на старта на третата част и без проблеми направи аванса си още по-внушителен. „Синьо-белите“ отново не намериха път да се противопоставят, особено в нападение, което бе достатъчно за техните съперници да си извоюват 30-точков актив. По този начин заключителната четвърт се превърна в протоколна и интригата бе само какъв ще бъде крайният резултат.

Павлин Иванов се отличи за Спартак със 17 точки, 8 борби и 7 асистенции. Мартин Сотиров се разписа с 14 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Маюом Боум приключи с 13.

Лукаш Фрацкевич бе над всички за победителите с 19 точки и 6 борби.

