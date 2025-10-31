БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна е събрал 300 000 лева за 10 дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

От ръководството благодариха на феновете на клуба.

ПФК Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Спартак Варна публикува информация относно финансовото състояние на отбора. В рамките на първите 10 дни от кампанията за спасение на клуба - "Аз съм Спартак!", са събрани 300 000 лв.

Ето какво написаха от ръководството:

"Скъпи соколи!
Кампанията “Аз съм Спартак!” показа ясно, че Спартак Варна има една достойна фенска маса, готова да участва в спасението на любимия си клуб, при това с далеч не малки суми! Само за първите 10 дни беше достигната сумата от 300 000лв.! Благодарим на всеки един от вас! Изказваме благодарности и към всички журналисти, спортни деятели, привърженици на други клубове и обществени личности, които също не подминаха нашия любим клуб!
Всички заслужават пълна прозрачност и по тази причина искаме да представим кратък отчет до този момент:
- Постъпили дарения по банка: 135 959,52 лв.
- Постъпили дарения на място в брой: 205 000 лв.
- Постъпили дарения в урна: 3 110,07 лв.
Общо събрани средства до този момент: 344 069,59 лв.
От тази сума, бяха извършени плащания по споразумения с бивши играчи на клуба и спешна вноска към НАП в размер на 50 000лв., като общо са разходвани 132 595 лв. В най-кратки срокове ще бъдат извършени плащания и към други играчи, към които Спартак Варна има задължения, с остатъка от събраната сума. Ще правим всичко възможно за редовни плащания по споразуменията, които успяхме да сключим.
Припомняме, че общата сума, на която възлизат задълженията на клуба, отвъд тези към НАП, възлиза на 1 000 000 лв. Не трябва да забравяме, че Спартак Варна успя отново да получи условен лиценз и следва да покрием всички задължения!
Също така подчертаваме, че тези суми нямат отношение и към месечния дефицит на клуба. Полагаме всички усилия да правим разплащания на време, за да не изпадаме в по-тежка ситуация.
Битката продължава!
В тази връзка - очаквайте през следващата седмица да обявим нова фаза на кампанията “Аз съм Спартак”, която ще даде възможност на тези, които искат да подкрепят клуба с по-малки суми от 1000 лв.! Ще бъдат предоставени няколко опции, като всеки ще може да избере най-подходящата за него!
В началото никой не ни вярваше, но вече пътят към спасението на клуба изглежда предначертан! Убедени сме, че с общи усилия и благодарение на невероятната синергия между клуб, щаб, играчи и фенове, ЩЕ изправим Спартак Варна на крака!".

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
3
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
4
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
5
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
6
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева
Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева
Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември
Чете се за: 00:32 мин.
Веласкес: Влизаме с уважение към Арда, но и с желание за победа Веласкес: Влизаме с уважение към Арда, но и с желание за победа
Чете се за: 04:15 мин.
Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев
Чете се за: 02:37 мин.
Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации Юношеският национален отбор по футбол изпусна победата срещу Швейцария за европейските квалификации
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна "Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции? Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ