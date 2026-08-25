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Спартак Варна обяви новия си треньор

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Спорт
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Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци само няколко кръга.

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Васил Петров временно ще застане начело на Спартак Варна, обявиха от клуба. Той към момента е директор на ДЮШ на „соколите“, но ще води първия отбор докато се намери постоянен старши треньор.

Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци само няколко кръга.

„ФК Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния отбор на клуба.

Васил Петров, който до момента изпълнява функциите на директор на Детско-юношеската академия на ФК Спартак Варна, поема временно ръководството на първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор.

Клубът му пожелава успех в предстоящата работа и изразява пълната си подкрепа към него и екипа“, написаха от Спартак Варна в своята официална страница в социалните мрежи.

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#ПФК Спартак Варна #Васил Петров

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