ИЗВЕСТИЯ

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Спартак Варна с нова кампания за даряване на средства

Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
спартак варна нова кампания даряване средства
Ръководството на Спартак Варна организира поредната дарителска акция в опит да бъдат осигурени средства за клуба. За целта за предстоящите домакинства срещу ЦСКА и Левски ще се предлага Дарителски билет „Аз съм Спартак“, който ще е на цена от 15 лева и ще различава от стандартния.

Нашите битки продължават – както за справяне със старите задължения, натрупани от предходното управление, така и за покриване на текущите преразходи, които всеки месец поставят клуба в изключително трудна ситуация.

Въпреки всичко – борим се. И ще се борим до край.

През следващите седмици предстоят два от най-големите мачове в календара ни – срещу Левски София и ЦСКА София. Това са срещи, които по традиция привличат огромен интерес, пълнят стадиона, събират и нашите, и гостуващите привърженици.

И именно в този момент можем да извлечем максимума от приходите от билети – нещо жизненоважно за финансовото ни оцеляване до края на годината.

Искаме да сте част от тази борба.

Но няма да повишаваме цените рязко. Няма да товарим нито нашите фенове, нито гостуващите. Това не е нашият път и не така се изгражда уважение.

Затова клубът въвежда Дарителски билет „Аз съм Спартак“

От този момент на всеки мач ще има възможност:

НА МЯСТО във феншопа и касите на Стадион "Спартак"

1) Стандартен билет – 15 лв.

(без промяна в цената)

2) Дарителски билет „Аз съм Спартак“ – 15 лв.

Получава се след доброволно дарение и служи като допълнителна подкрепа за клуба. НЕ дава право на вход.

Всеки фен сам ще реши дали да закупи само стандартен билет или да добави и дарителски(няма ограничение в броя дарения, които може да направите) .

ОНЛАЙН в мрежите на EVENTIM:

1) Стандартен билет – 15 лв.

(без промяна в цената)

2) Дарителски билет „Аз съм Спартак“ – 30 лв. Тъй като в Eventim няма възможност за билет, който да не дава право на достъп до съответния мач, опцията тук бе да имаме по-скъп билет, като разликата в цената се присъединява към постъпленията.

С предложените от нас опции даваме възможност всеки да подкрепи Спартак според възможностите си, без натиск, без промяна на основната цена, без да поставяме никого в неравнопоставено положение.

Дарителските билети ще има налични:

• на касите на стадиона

• в официалния фен магазин- през цялата седмица преди мача и в деня на мача

• онлайн – чрез Eventim, където ще бъде пуснат специален билет за 30 лева, който включва и достъп до стадиона

(това е отделен, комбиниран билет)

Класация „Топ 10 дарители“

Както и при кампанията „Аз съм Спартак“, ще обявяваме Топ 10 на феновете, притежатели на най-много дарителски билети.

Това е нашият знак на признателност към тези, които помагат най-много.

Приятели, това е шансът всички да участваме реално в борбата за стабилизиране на клуба.

Знаем, че можем да разчитаме на вас – както винаги.

Спартак Варна – това сте ВИЕ.

Благодарим за подкрепата!“, написаха от Спартак Варна в социалните мрежи.

#ПФК Спартак Варна #ФК Спартак Варна

