БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Чете се за: 01:50 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани
Слушай новината

Спасени от контрабанден трафик леопардови гекони и тарантули от различни видове бяха предоставени от Агенция "Митници" на Терариума в село Минерални бани, Хасковска област. Eкзотичните животни са отнети в полза на държавата и по случая е приключило образуваното административнонаказателно производство.

В края на октомври миналата година на пункт "Капитан Андреево" пристига товарен автомобил, превозващ стока от Западна Европа през България за Турция. В шофьорската кабина под леглото митническите служители установяват, че водачът – турски гражданин, е укрил в стиропорова кутия 100 леопардови гекона, а в друга картонена кутия, поставени в епруветки - 243 тарантули. Водачът не е декларирал, че ги пренася и не е представил никакви документи за тях.

Веднага след установяването на контрабандата животните са транспортирани за временно съхранение в Терариума в село Минерални бани, за да им бъдат осигурени храна и подходящи условия за живот. На нарушителя е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците, образувано е административноказателно произвоство и с наказателно постановление му е наложена глоба.

Снимки: Агенция "Митници"

Една година след спасяването по-голяма част от задържаните паяци и гекони са оцелели и се развиват добре в терариума. Предоставянето им ще даде възможност да бъдат разселени и към други терариуми в страната като по този начин се обновят колекциите им.

#екзотични животни #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
3
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
4
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
5
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
6
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
3
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната логика, според адвоката му Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната логика, според адвоката му
Чете се за: 03:17 мин.
Иван Таков: Съдът правилно спря поскъпването на паркирането в София Иван Таков: Съдът правилно спря поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 02:00 мин.
Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко? Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко?
Чете се за: 01:15 мин.
"Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище "Добрите истории": Как се сбъдна мечтата за достоен паметник на Васил Левски в Търговище
Чете се за: 00:37 мин.
Варненци сами си правят маркировка в новата зелена зона Варненци сами си правят маркировка в новата зелена зона
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната логика, според адвоката му
Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тази сутрин има кворум от първия път в парламента
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Броят на жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ