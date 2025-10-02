Спокойно! Тестът по математика за шестокласниците утре не е страшен



Министърът на образованието Красимир Вълчев успокои шестокласниците и родителите им: няма нужда от паника за утрешния тест по математика.

Всъщност тестът е само 40 минути и идеята му е да се пробва електронната система за изпити, а не да тормози с оценки. Ако някой не иска резултатът му да влиза в дневника – няма проблем, няма да се запише.

„Това е нормално входно ниво – разликата е, че се прави в електронна среда. Тя трябва да се тества и най-добрият момент е в началото на 6-ти клас“, каза Вълчев.

Министърът допълни, че чуждите езици в езиковите гимназии няма да бъдат намалени – остават си с най-много часове.

А за телефоните в училище Вълчев е категоричен: колкото по-далеч са от вас, толкова по-концентрирани сте.

И още нещо – министърът подкрепи кампанията „УЧАСТВАЙ! Олимпиадата е за всички“, която насърчава повече ученици да се явяват на олимпиади.