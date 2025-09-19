БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Домакините стигнаха до успеха с три гола в рамките на три минути през втората част. 

Спортинг Лисабон
Снимка: БТА
Спортинг Лисабон победи Кайрат Алмати с 4:1 в мач от първия кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Победителите стигнаха до успеха с три гола в рамките на три минути през втората част.

Португалците пропуснаха отлична възможност да поведат в резултата в 21-ата минута на стадион "Хосе Алваладе" в Лисабон. Те получиха дузпа за нарушение на Александър Мринский, но Серхан Калмирза изби изпълнението на Мортен Хюлманд.

В 37-ата минута Луис Суарес също можеше да се разпише, но стреля в лявата греда.

Домакините все пак откриха резултата в предпоследната минута от редовното време на първата част. Тринкао се разписа с шут извън наказателното поле.

След почивката късметът отново не беше на страната на Луис Суарес, чийто удар намери напречната греда.

Футболистите на Руи Боржеш продължиха да бележат през второто полувреме. Тринкао удвои головата си сметка с удар от движение от вътрешността на пеналтерията.

Последваха нови два гола в следващите три минути. Джовани Кенда направи преднината класическа с с изстрел от границата на наказателното поле, а в следващата атака пробив на Джовани Кенда завърши с удар в далечния ъгъл.

Гостите стигнаха до почетен гол, дело на резервата Едмилсон Сантош. Бразилецът отбеляза дебютния гол за отбора в основната фаза на турнира, като засече от воле центриране в наказателното поле на бившият футболист на Левски Рикардиньо.

Спортинг дели 3-ото място в класирането с еднакъв актив с Брюж, докато Кайрат Алмати заема 34-ата позиция в подреждането с еднакъв актив с Монако.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Спортинг Лисабон

