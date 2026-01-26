БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Спорт
Спортни предавания
Спортни емисии
Видео
Спортни предавания
Други спортове
Спортни новини 26.01.2026 г., 6:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 26.01.2026
Други спортове
Копирано в клипборда
Запази
06:25, 26.01.2026
Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните...
06:16, 26.01.2026
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
06:09, 26.01.2026
От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути
05:55, 26.01.2026
Предупреждения за значителни валежи и поледици са в сила днес
22:50, 25.01.2026
Франция задържа предполагаем танкер от "сенчестия флот на...
22:22, 25.01.2026
НАП и КЗП с нови проверки за това обосновано ли е повишение на...
22:09, 25.01.2026
Значителни валежи ще има утре в Южна България
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни емисии
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
5
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Реклама
Най-четени
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
5
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Реклама
Още от: Други спортове
Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри?
"Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
21:40, 25.01.2026
Чете се за: 08:02 мин.
Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч.
20:50, 25.01.2026
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
15:10, 25.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри
13:00, 25.01.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
12:30, 25.01.2026
Чете се за: 01:32 мин.
Реклама
Водещи новини
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
07:29, 26.01.2026 (обновена)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок
08:35, 26.01.2026
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
08:15, 26.01.2026
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
06:16, 26.01.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница
06:44, 26.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
07:01, 26.01.2026
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Седем жертви на снежните бури в САЩ
08:44, 26.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Затопляне и средиземноморски циклони носят нови валежи през седмицата
07:52, 26.01.2026
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ