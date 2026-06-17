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Спринтьорът Ноа Лайлс триумфира в бягането на 150 м на лекоатлетическия турнир "Златен шпайк" в Острава

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Олимпийският шампион на 100 м от Париж 2024 и четирикратен световен първенец на 200 м, пробяга дистанцията за 14.67 секунди.

Спринтьорът Ноа Лайлс триумфира в бягането на 150 м на лекоатлетическия турнир "Златен шпайк" в Острава
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Спринтьорът Ноа Лайлс (САЩ) направи най-добро постижение в бягане на 150 метра на писта със завой по време на лекоатлетическия турнир "Златен шпайк" в Острава (Чехия).

Лайлс, олимпийски шампион на 100 метра от Париж 2024 и четирикратен световен първенец на 200 метра, пробяга дистанцията за 14.67 секунди. Финиширалият втори за 14.78 секунди Синесифо Дамбиле (Република Южна Африка) също подобри досегашното върхово постижение на Кишейн Томпсън (Ямайка) от 14.92 секунди от началото на април тази година в Мирамар, Флорида (САЩ).

Спринтовата дисциплина на 150 метра не е официална и затова няма световен рекорд.

Най-бързото бягане в историята е на легендата Юсейн Болт (Ямайка), който преминава дистанцията за 14.35 секунди в английския град Манчестър на 17 май 2009 година, но на изцяло право трасе без завой.

Болт е световен рекордьор на 100 метра (9.58 секунди) и на 200 метра (19.19 секунди). Той е индивидуален олимпийски шампион и в двете дисциплини от Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016, като има и още две златни олимпийски отличия с щафетите на майка на4 по 100 метра от Лондон и Рио, както и общо 11 световни титли.

#Ноа Лайлс

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