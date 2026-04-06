Спряха част от дейността на предприятие за месо в Соколово, над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните спряха част от дейността на предприятие в дряновското село Соколово и разпоредиха унищожаването на близо 6,5 тона храни заради сериозни нарушения, включително липса на проследимост и риск за здравето на потребителите.

Инспекторите са установили съхранение на продукти при неподходящи температури, липса на етикети на български език, нарушена цялост на опаковките и лошо хигиенно състояние на помещения и оборудване. В един от обектите са открити значителни количества храни от животински произход без задължителна маркировка – близо 3 тона свински глави, телешко месо, агнешки продукти и осолени черва.

От Агенцията по храните подчертават, че проследимостта на тези храни не може да бъде гарантирана, което създава пряк риск за здравето на потребителите. Общо 6596,9 кг продукти ще бъдат унищожени.

Проверките са разкрили и сериозни проблеми с материалната база – плесени по стени и тавани в хладилни камери, корозирали врати и ръждясало оборудване. В производствени помещения са констатирани лющещи се повърхности и незадоволителна хигиена.

Нарушения са установени и в други обекти на същата фирма – млекопреработвателно предприятие, база за имитиращи продукти, хладилни складове и търговски обект на едро. Сред тях са използване на помещения не по предназначение, нарушена организация на производствения процес и неточно водене на документация.

В хладилни бази са открити и млечни продукти без маркировка, както и кашкавал с плесен, който не е бил отделен за унищожаване.

На фирмата ще бъдат наложени административни мерки, включително предписания със срокове за отстраняване на нарушенията и последващ контрол.