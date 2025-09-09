БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сръбската федерация отрече информациите за раздяла със Светислав Пешич след провала на Евро 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Сърбия беше сред основните фаворити за титлата на Евробаскет 2025, но отпадна на осминафиналите.

Сръбската федерация отрече информациите за раздяла със Светислав Пешич след провала на Евро 2025
Слушай новината

Сръбската баскетболна федерация отрече информациите за раздяла с националния селекционер Светислав Пешич. Сърбия беше сред основните фаворити за титлата на Евробаскет 2025, но отпадна на осминафиналите след поражение от Финландия. След завръщането на тима в Белград, Пешич заяви, че няма намерение да подава оставка.

От централата потвърдиха че специалистът има договор до 30 септември 2025 година, а разговорите за предстоящите стъпки ще се проведат през следващите дни.

"Баскетболната федерация на Сърбия съобщава на обществеността, че информацията, появяваща се в някои медии относно уволнението на Светислав Пешич от поста старши треньор на мъжкия национален отбор на страната, не е вярна", заявиха от централата.

"В следващите дни ръководството ще проведе разговори със старши треньора, ще анализира резултатите от Европейското първенство и ще вземе решения в най-добрия интерес на сръбския баскетбол и националния отбор. Федерацията напълно подкрепя старши треньора Пешич, който изведе националния отбор до последните му два златни медала, изведе Сърбия до подиуми на предишните два турнира и възстанови авторитета на националния тим и доверието на неговите фенове", се посочва още в изявлението.

"Баскетболната федерация на Сърбия призовава всички медии да проверяват всяка информация, свързана с работата на централата и националния отбор, за да се избегне дезинформация, която би могла да навреди на сръбския баскетбол. Федерацията ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички съответни решения и дейности", завършва изявлението.

Светислав Пешич се завърна в националния отбор на Сърбия в началото на новия олимпийски цикъл. Въпреки че съставът беше елиминиран на осминафиналите на Евробаскет 2022 от Италия, Пешич остана старши треньор и постигна отлични резултати, като изведе Сърбия до финала на световното първенство през 2023 година и до бронз на Олимпийските игри през 2024 година.

#Светислав Пешич #Евробаскет 2025 за мъже #Евробаскет 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
2
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
4
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
5
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
6
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски баскетбол

Апоел Тел Авив оформи финала на приятелския турнир в Ботевград
Апоел Тел Авив оформи финала на приятелския турнир в Ботевград
Баскетболният Локомотив Пд привлече четвърти чужденец Баскетболният Локомотив Пд привлече четвърти чужденец
Чете се за: 01:20 мин.
Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград
Чете се за: 01:37 мин.
Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025 Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025
Чете се за: 01:15 мин.
България ще има трима представители във финалната фаза на Евробаскет България ще има трима представители във финалната фаза на Евробаскет
Чете се за: 01:05 мин.
Баскетболните национали на колички с втора победа на европейското Баскетболните национали на колички с втора победа на европейското
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
2600 декара са засегнати от пожара в Рила 2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Втори ден от визитата на Росен Желязков в Черна гора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ