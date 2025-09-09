Сръбската федерация отрече информациите за раздяла със Светислав Пешич след провала на Евро 2025

Сръбската баскетболна федерация отрече информациите за раздяла с националния селекционер Светислав Пешич. Сърбия беше сред основните фаворити за титлата на Евробаскет 2025, но отпадна на осминафиналите след поражение от Финландия. След завръщането на тима в Белград, Пешич заяви, че няма намерение да подава оставка.

От централата потвърдиха че специалистът има договор до 30 септември 2025 година, а разговорите за предстоящите стъпки ще се проведат през следващите дни.

"Баскетболната федерация на Сърбия съобщава на обществеността, че информацията, появяваща се в някои медии относно уволнението на Светислав Пешич от поста старши треньор на мъжкия национален отбор на страната, не е вярна", заявиха от централата.

"В следващите дни ръководството ще проведе разговори със старши треньора, ще анализира резултатите от Европейското първенство и ще вземе решения в най-добрия интерес на сръбския баскетбол и националния отбор. Федерацията напълно подкрепя старши треньора Пешич, който изведе националния отбор до последните му два златни медала, изведе Сърбия до подиуми на предишните два турнира и възстанови авторитета на националния тим и доверието на неговите фенове", се посочва още в изявлението.

"Баскетболната федерация на Сърбия призовава всички медии да проверяват всяка информация, свързана с работата на централата и националния отбор, за да се избегне дезинформация, която би могла да навреди на сръбския баскетбол. Федерацията ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички съответни решения и дейности", завършва изявлението.

Светислав Пешич се завърна в националния отбор на Сърбия в началото на новия олимпийски цикъл. Въпреки че съставът беше елиминиран на осминафиналите на Евробаскет 2022 от Италия, Пешич остана старши треньор и постигна отлични резултати, като изведе Сърбия до финала на световното първенство през 2023 година и до бронз на Олимпийските игри през 2024 година.