Среща за гаранции за Украйна

В Париж ще се проведе среща на т.нар. "коалиция на желаещите" – 30 държави, които подкрепят Украйна.

Ще бъдат утвърдени гаранции за сигурност за Киев.

Съпредседатели са Еманюел Макрон (Франция) и Киър Стармър (Великобритания).

Част от лидерите ще се включат онлайн – сред тях и българският премиер Росен Желязков.

След срещата:

Зеленски и Макрон ще говорят по телефона с американския президент Доналд Тръмп.

Тръмп каза в интервю, че още не е време за директни преговори между Зеленски и Путин, но вярва, че "нещо ще се случи" и мир ще бъде постигнат.

Реакция от Москва:

Мария Захарова (руското външно министерство) определи гаранциите не като защита, а като „гаранции за опасност за Европа“.





