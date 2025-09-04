Среща за гаранции за Украйна

В Париж ще се проведе среща на т.нар. "коалиция на желаещите" – 30 държави, които подкрепят Украйна.
Ще бъдат утвърдени гаранции за сигурност за Киев.
Съпредседатели са Еманюел Макрон (Франция) и Киър Стармър (Великобритания).
Част от лидерите ще се включат онлайн – сред тях и българският премиер Росен Желязков.
След срещата:
Зеленски и Макрон ще говорят по телефона с американския президент Доналд Тръмп.
Тръмп каза в интервю, че още не е време за директни преговори между Зеленски и Путин, но вярва, че "нещо ще се случи" и мир ще бъде постигнат.
Реакция от Москва:
Мария Захарова (руското външно министерство) определи гаранциите не като защита, а като „гаранции за опасност за Европа“.