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Стан Вавринка и сестрите Уилямс получиха "уайлд кард" за US Open

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41-годишният швейцарски ветеран ще заемни контузения Патрик Кипсън

стан вавринка класира четвъртфиналите марсилия
Снимка: БГНЕС
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41-годишният швейцарски ветеран Стан Вавринка получи "уайлд кард" от организаторите на US Open.

Вавринка, шампион в Ню Йорк от 2016, вече беше помислил, че няма да се сбогува с турнира от Големия шлем, след като Патрик Кипсън получи повиквателна.

Американецът обаче се оттегли в последния момент заради контузия.

Организаторите обявиха още, че любимците на публиката в Ню Йорк - сестрите Винъс и Серина Уилямс, имат "уайлд кард" за женските двойки.

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#US Open 2026 #Стан Вавринка

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