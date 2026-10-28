Стан Вавринка изигра последния мач в кариерата си пред родна публика в Базел

Трикратният шампион от Големия шлем Стан Вавринка изигра последния мач в кариерата си пред родна публика, сбогувайки се със спорта след загубата с 5:7, 6:7(2) от осмия поставен в схемата Иржи Лехечка (Чехия) на турнира ATP 500 в зала в швейцарския град Базел с награден фонд 2 584 155 евро.

Вавринка обяви миналата година, че ще се оттегли в края на сезон 2026, 24 години след като стана професионалист.

41-годишният швейцарец победи Рафаел Надал на финала на Откритото първенство на Австралия през 2014-а, за да завоюва първия си голям турнир, преди да спечели другите си две титли от Големия шлем, след като се наложи над Новак Джокович на финалите на Откритото първенство на Франция през 2015-а и Откритото първенство на САЩ през 2016 година.

„Това, което исках в кариерата си, беше да дам всичко, да не съжалявам за нищо, винаги да се боря, винаги да давам 100% във всеки мач - от уважение към себе си, към противника, към турнира, към феновете, към всички. Това винаги е било най-важното нещо в продължение на повече от 20 години и това е единственият начин да напуснеш спорта: без никакви съжаления“, каза Вавринка, цитиран от уебсайта на ATP.

Вавринка спечели 16 титли от ATP и достигна най-високото място в световната ранглиста - №3 през 2014 година. Той също така завоюва олимпийско злато на двойки с Роджър Федерер през 2008-а и помогна за първата титла на Швейцария от Купа Дейвис през 2014 година.

В други срещи от турнира в Базел първите трима поставени записаха успехи. №1 Бен Шелтън (САЩ) елиминира сънародника си Александър Ковачевич в драматичен двубой с 6:7(4), 7:6(3), 7:6(4). №2 Артур Фис (Франция) също победи сънародник - Джовани Мпечи-Перикар със 7:6(5), 7:5, а третият поставен Рафаел Ходар (Испания) се справи с Алехандро Табило (Чили) с 6:4, 6:2. №10 Хуберт Хуркач (Полша) се класира за втория кръг след победа над Зизу Бергс (Белгия) с 3:6, 6:3, 6:4.