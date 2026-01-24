БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стан Вавринка отстъпи пред Тейлър Фриц и изигра последния си мач на Australian Open

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Швейцарецът се сбогува с публиката, като отвори кенче бира и вдигна наздравица.

Стан Вавринка
Снимка: БТА
Стан Вавринка отпадна в третия кръг на Откритото първенство на Австралия. Ветеранът изигра последния си мач в турнира при загубата от Тейлър Фриц с 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6.

Швейцарецът се съпротивляваше в първите два сета, но след това свали темпото и Фриц взе победата.

Вавринка си взе сбогом с публиката след загубата, след което грабна две бири от хладилник край корта, отвори ги и удари кенчетата с директора на турнира, след което поздрави публиката.

„Наздраве на всички! И много ви благодаря“, каза 40-годишният Вавринка.

Вавринка спечели първата от трите си титли от Големия шлем в Австралия през 2014 г.

