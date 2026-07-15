Станции на лондонското метро са временно преименувани и носят имената на Хари Кейн и Джуд Белингам

Станции на лондонското метро бяха временно преименувани в чест на английските футболисти Хари Кейн и Джуд Белингам, съобщава Sky News.

Преди полуфиналния мач от Мондиал 2026 срещу Аржентина, метростанция Canary Wharf в източната част на столицата е преименувана на Caneary Wharf. Името е игра на думи с фамилията на 32-годишния капитан на националния отбор.

Станция в квартал Луишам в югоизточен Лондон временно носи името на 23-годишния халф на Реал Мадрид. Първоначално наречена Bellingham, на името на село, чиято история датира от древните германски саксонци, сега е преименувана на Jude Bellingham.

Кейн и Белингам са двамата най-резултатни играчи в националния отбор. Заедно те отбелязаха 12 от 13-те гола на Англия (по шест всеки) в този турнир.

Англия ще се бори за второто си участие на финал в историята, докато Аржентина за второ поредно участие на финала на световното първенство тази вечер от 22:00 часа в Атланта. Победителят ще спори за титлата срещу тима на Испания, който в първия полуфинал снощи елиминира Франция с 2:0.