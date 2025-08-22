БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Станислав Генчев: Бяхме бледа сянка на себе си

Спорт
За нас резултатът не е добър, заяви треньорът на Локомотив след второто поредно равенство в Първа лига.

Станислав Генчев: Бяхме бледа сянка на себе си
Снимка: startphoto.bg
Локомотив София регистрира второ поредно равенство в Първа лига. Столичните „железничари“ и Спартак Варна завършиха наравно след 0:0 на стадион „Локомотив“. Старши треньорът Станислав Генчев не остана доволен от резултата и представянето на „черно-червените“.

"Повечето ситуации Спартак покриваше центъра на терена, Патрик-Габриел Галчев оставаше свободен и търсихме повече пространства. В първите 20-25 минути се получаваха повечето нещо, но не направихме достатъчното да спечелим. Опитахме да стреляме отдалеч. Бяхме бледа сянка на себе си. Знаехме, че играем срещу борбен Спартак, който направи равенство с ЦСКА в София и загуби само с гол разлика от Левски. За нас резултатът не е добър“, започна той.

"Системата не е от толкова голямо значение, винаги халфовете са моторът на отбора. Защитниците са важна част, ние предпочитаме да играем с трима. Предстои ни много работа, ние сме заедно само от три месеца. Някои футболисти дойдоха и по-късно“, поясни наставникът.

Специалистът сподели и какво очаква от следващия мач, който беше срещу септември.

"Всеки мач излизаме за победа. Предстои ни гостуване на Септември, което всъщност ще бъде на нашия стадион. В този мач ще искаме да се реваншираме", завърши Генчев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #Станислав Генчев

