Станислав Генчев: Разочарован съм от начина, по който загубихме

Станислав Генчев изрази своето разочарование след третата загуба на Локомотив София през сезона в Първа лига. Столичните „железничари“ допуснаха поражение срещу Славия с 0:2 на стадион „Александър Шаламанов“. Старши треньорът на „червено-черните“ смята, че първият гол на „белите“ но това не трябва да е оправдание за загубата.

"Разочарован съм от начина, по който загубихме. Имахме пет стопроцентови положения и не ги реализирахме. Първият гол на Славия сигурно е нередовен, но това не може да бъде оправдание за нас. Спас Делев е вкарвал от далеч по-трудни положения. Първото полувреме ни отбелязаха попадение без положение и при дискусионна ситуация“, каза той.

„След почивката противникът отново имаше едно положение и го отбеляза, а ние пропуснахме три ситуации. Не мога да кажа, че играем слабо, но трябва да реализираме.“

„Техническите ни грешки намаляват, въпросът е да реализираме головите положения. Разполагаме с доказани голмайстори. Хубаво е, че създаваме много възможности за гол“, завърши Генчев.