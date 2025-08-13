Стара травма спря Радостина Маринова да участва на световното първенство

Българският национален отбор по волейбол за жени ще се лиши от услугите на една от своите основни фигури за световното първенство в Тайланд. Българките ще бъдат без Радостина Маринова. Диагоналът не попадна в състава на Антонина Зетова за Мондиала. Оказа се, че волейболистката е била стара травма, която отново е започнала да притеснява волейболистката, съобщават от Българската федерация по волейбол.

В последните дни от подготовката на родна земя Маринова е почувствала болки в крака, а възстановителният период не позволява участие на шампионата.

Диагоналът игра много силно във вторите два турнира от Лигата на нациите. Тя беше и най-добрият състезател на България при седмото място на Европейското първенство през 2023 година.