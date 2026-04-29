Стара Загора приема финалите на държавния шампионат по баскетбол за девойки

Финалният турнир от държавния шампионат по баскетбол за девойки до 19 години ще се проведе в Стара Загора, съобщиха от пресслужбата на БФ Баскетбол.

Зала "Общинска" ще бъде домакин на срещите от 6 до 10 май.

В надпреварата ще се включат общо пет тима. Това са Шампион 2006, Локомотив София, Септември 97, Берое Стара Загора и Рилски спортист.

Програма на турнира:

6 май (сряда):

16:00 Локомотив София - Рилски спортист

18:00 Берое Стара Загора - Септември 97

7 май (четвъртък):

16:00 Септември 97 - Локомотив София

18:00 Шампион 2006 - Берое Стара Загора

8 май (петък):

16:00 Рилски спортист – Септември 97

18:00 Локомотив София - Шампион 2006

9 май (събота):

16:00 Шампион 2006 - Рилски спортист

18:00 Берое Стара Загора - Локомотив София

10 май (неделя):

14:00 Септември 97 - Шампион 2006

16:00 Рилски спортист - Берое Стара Загора