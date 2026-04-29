Стара Загора приема финалите на държавния шампионат по баскетбол за девойки

Финалният турнир от държавния шампионат по баскетбол за девойки до 19 години ще се проведе в Стара Загора, съобщиха от пресслужбата на БФ Баскетбол.
Зала "Общинска" ще бъде домакин на срещите от 6 до 10 май.
В надпреварата ще се включат общо пет тима. Това са Шампион 2006, Локомотив София, Септември 97, Берое Стара Загора и Рилски спортист.
Програма на турнира:
6 май (сряда):
16:00 Локомотив София - Рилски спортист
18:00 Берое Стара Загора - Септември 97
7 май (четвъртък):
16:00 Септември 97 - Локомотив София
18:00 Шампион 2006 - Берое Стара Загора
8 май (петък):
16:00 Рилски спортист – Септември 97
18:00 Локомотив София - Шампион 2006
9 май (събота):
16:00 Шампион 2006 - Рилски спортист
18:00 Берое Стара Загора - Локомотив София
10 май (неделя):
14:00 Септември 97 - Шампион 2006
16:00 Рилски спортист - Берое Стара Загора