БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Стара Загора приема финалите на държавния шампионат по баскетбол за девойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

В надпреварата ще се включат общо пет тима.

баскетбол зала турнир
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Финалният турнир от държавния шампионат по баскетбол за девойки до 19 години ще се проведе в Стара Загора, съобщиха от пресслужбата на БФ Баскетбол.

Зала "Общинска" ще бъде домакин на срещите от 6 до 10 май.

В надпреварата ще се включат общо пет тима. Това са Шампион 2006, Локомотив София, Септември 97, Берое Стара Загора и Рилски спортист.

Програма на турнира:

6 май (сряда):
16:00 Локомотив София - Рилски спортист
18:00 Берое Стара Загора - Септември 97

7 май (четвъртък):
16:00 Септември 97 - Локомотив София
18:00 Шампион 2006 - Берое Стара Загора

8 май (петък):
16:00 Рилски спортист – Септември 97
18:00 Локомотив София - Шампион 2006

9 май (събота):
16:00 Шампион 2006 - Рилски спортист
18:00 Берое Стара Загора - Локомотив София

10 май (неделя):
14:00 Септември 97 - Шампион 2006
16:00 Рилски спортист - Берое Стара Загора

#БФ Баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ